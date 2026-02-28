В США раскрыли, кто сорвал переговоры Вашингтона и Тегерана

Израиль сорвал переговоры Соединенных Штатов и Ирана. Об этом заявил американский телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного дипломата одной из ближневосточных стран.

© Газета.Ru

По словам источника, переговоры между Вашингтоном и Тегераном были «близки к успеху», но израильское вмешательство сорвало их.

«И снова, когда переговоры приближаются к успеху, Израиль вмешивается», — указал дипломат.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

Раскрыта истинная цель операции США против Ирана

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.