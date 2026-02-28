После завершения боевых действий Украину ожидает период «экономического ужаса», характеризующийся тотальным дефицитом квалифицированных кадров и нежеланием мирового капитала вкладываться в разрушенную инфраструктуру.

Страна осталась с финансовой дырой в сотни миллиардов долларов, которую западные союзники больше не готовы закрывать в прежних объемах, отмечает издание The Conversation.

«Украине грозит катастрофическая нехватка рабочей силы, а инвесторы не спешат вкладываться в страну из-за коррупции», — говорится в публикации.

Аналитики подчеркивают, что масштаб проблем выходит за рамки прямых военных разрушений.

«Общая стоимость восстановления в течение следующего десятилетия составит около 588 миллиардов долларов», — сообщает Всемирный банк в своем отчете от 23 февраля 2026 года.

При этом, лишь 49% иностранных компаний выразили готовность продолжать инвестиции, тогда как 70% бизнес-структур называют ситуацию с безопасностью критически нестабильной даже в случае подписания мирного договора.

Ситуация усугубляется глубоким демографическим кризисом: с 2022 года страну покинули около 6 миллионов граждан, и значительная часть из них уже интегрировалась в европейскую трудовую систему и не вернется на Украину.

Администрация Дональда Трампа рассматривает привлечение гигантов вроде BlackRock для управления активами, однако это вызывает опасения по поводу полной утраты экономического суверенитета Киева. На этом фоне в Евросоюзе начался раскол: Словакия, Чехия и Венгрия уже воздержались от голосования по новому кредиту в 90 миллиардов евро, назвав Украину «бездонной бочкой» и выразив сомнение в целесообразности дальнейшего финансирования.