Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

Госсекретарь США Марко Рубио перед началом военной операции в Иране уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства Конгресса. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Рубио поговорил как минимум с некоторыми членами «группы восьми» Конгресса США, чтобы предупредить их перед началом ударов по Ирану (...). Cенатор Марк Уорнер, заместитель председателя комитета по разведке Сената, был одним из законодателей, проинформированных перед операцией. Неясно, удалось ли Рубио связаться со всеми восемью», — сообщает телеканал.

Ранее сенатор-демократ Джек Рид сообщил, что Конгресс США не давал согласия на проведение масштабной военной операции против Ирана и не получал соответствующих обоснований со стороны администрации президента Дональда Трампа.