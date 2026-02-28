Макрон потребовал срочно созвать Совбез ООН

Воздушное пространство стран Ближнего Востока и Персидского залива закрывается для гражданских самолетов из ЕС. Об этом сообщает Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA), опубликовавшее новый информационный бюллетень о зонах конфликта.

В сообщении авиационных властей ЕС отмечается, что 28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по территории Ирана. Тегеран предпринял ответные атаки.

Это создаёт «дополнительные высокие риски не только для воздушного пространства Ирана, но и для соседних государств, размещающих американские военные базы или иным образом затронутых военными действиями».

В EASA считают, что гражданские лайнеры могут стать целью систем ПВО, крылатых и баллистических ракет или самолетов-перехватчиков. К этому могут привести неверная идентификация, ошибочные расчёты и сбои процедур перехвата.

«Учитывая текущие и ожидаемые события, существует высокий риск для гражданской авиации. Авиаоператоры должны прекратить действовать в затронутом воздушном пространстве на всех эшелонах и высотах полёта», — сказано в сообщении EASA

Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране

Предупреждение действует до понедельника, 2 марта 2026 года, после чего будет пересмотрено.