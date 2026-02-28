По иранскому городу с действующей АЭС нанесли удар

Иранский город Бушер, где расположена действующая атомная электростанция (АЭС), подвергся ракетному удару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию (IRIB).

«Два объекта были атакованы ракетами в городе Бушере на юге Ирана, где расположена построенная российскими специалистами АЭС», — сказано в сообщении.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что руководство компании контролирует ситуацию в Иране в постоянном режиме. «Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС "Бушер", так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — говорится в комментарии.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ обеспечить безопасность российским сотрудникам, работающим на АЭС «Бушер».