Появились кадры обрушения резиденции духовного лидера Ирана

Появились кадры последствий ударов по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Фото публикует The New York Times.

«Спутниковые снимки показывают обширные разрушения в охраняемой резиденции аятоллы Али Хаменеи», — указано в сообщении.

Как отмечает издание, на фотографии видны разрушенные здания комплекса, который служит как резиденцией иранского лидера, так и помещениями для приема высокопоставленных чиновников.

Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

Ранее агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что главной целью американо-израильской атаки на Иран был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.