В США назвали операцию против Ирана «ненужной войной»

Решение президента США Дональда Трампа начать военные действия против Ирана знаменуют собой новую «ненужную» войну, которая ставит под угрозу американских военных и дестабилизирует ближневосточный регион.

Об этом в соцсети X написала бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Решение президента Трампа начать военные действия против Ирана знаменует собой новую ненужную войну, которая ставит под угрозу наших военнослужащих и дестабилизирует и без того хрупкий регион. Конституция недвусмысленно гласит: решения, которые втягивают нашу страну в войну, должны быть санкционированы Конгрессом», — написала Пелоси.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, поводом для ее проведения стало нежелание иранских властей отказываться от своих ядерных амбиций.

В ответ на удары Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, затем эту информацию подтвердили в Иране.

По информации иранского агентства IRNA, президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции будут временно руководить страной. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории армии Ирана.