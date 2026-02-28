ISNA: После атаки на юг Ирана разрушилась школа

В результате атаки на город Минаб на юге Ирана была разрушена школа. Под завалами находятся десятки учеников. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает агентство ISNA.

По уточненной информации, атака пришлась на школу в южной провинции Хормозган. Под обрушившимися конструкциями учреждения оказались несколько десятков учеников.

Официальных данных о числе погибших и пострадавших в результате атаки пока не поступало, сообщает ТАСС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас одобрила атаки США по территории Ирана. По ее словам, события на Ближнем Востоке носят «опасный характер», а иранская программа создания баллистических ракет и ядерная программа, поддержка страной террористических группировок представляют «серьезную угрозу глобальной безопасности».

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна начала масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на «агрессию враждебного и преступного врага» Корпус стражей исламской революции заявил о начале масштабной ответной операции против Израиля.