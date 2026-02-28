Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране

Эскалация в Иране вызывает серьезную озабоченность, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

КСИР в субботу, 28 февраля, нанес ряд ракетных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Действия Тегерана были обусловлены началом масштабной операции США и Израиля против исламской республики.

Точное количество жертв пока не называется. Вместе с тем, израильские СМИ сообщают, что в ходе операции удалось уничтожить ряд высокопоставленных иранских военных.

«События в Иране вызывают серьезную озабоченность. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе», — отметила чиновница.

Глава ЕК констатировала, что Брюссель подтверждает непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности.

«Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение», — заметила фон дер Ляйен.

Каллас высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

Чиновница подчеркнула, что Еврокомиссия в тесном сотрудничестве с государствами-членами блока предпримет все необходимые шаги для того, чтобы граждане ЕС в макрорегионе могли рассчитывать на всестороннюю поддержку.

Глава ЕК резюмировала, что ЕС призывает все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право.