Каллас высказалась о ситуации на Ближнем Востоке

Программы иранского правительства в сфере баллистических ракет и ядерного оружия «представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», предположила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет ТАСС.

Военные США и Израиля в субботу, 28 февраля, осуществили ряд ракетных ударов по объектам на территории Ирана.

В Вашингтоне отметили, что президент США Дональд Трамп недоволен излишне жесткой переговорной позицией Тегерана по ядерной программе республики.

«Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», — разъяснила точку зрения Брюсселя Каллас.

По ее словам, ЕС ввел жесткие санкции против Ирана и поддержал дипломатические решения, в том числе по ядерной проблеме.

Чиновница отметила, что в связи с эскалацией на Ближнем Востоке неосновной персонал ЕС отзывается из региона. Вместе с тем, пояснила глава евродипломатии, консульская сеть блока будет полностью задействована, чтобы помочь выехать гражданам Европейского союза.

В Израиле высказались о результатах атаки на Иран

Каллас констатировала, что защита гражданского населения и соблюдение норм международного гуманитарного права являются приоритетом.