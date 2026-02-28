Тысячи людей в панике покидают Дубай

В Дубае прогремели взрывы, сбито несколько ракет над туристическим комплексом. Людей эвакуируют из высотных зданий, началась паника, сообщает Mash.

Канал отмечает, что тысячи людей стремятся сейчас покинуть Дубай: выездные трассы переполнены автомобилями. Паника возникла после того как над местным курортным комплексом «Мадинат Джумейра» сбили несколько ракет.

Город массово покидают и российские туристы. Они говорят, что движутся в сторону аэропорта.

В соцсетях тем временем появились кадры с эвакуацией людей из дубайского небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире.

Новые взрывы также прогремели в Абу-Даби.

The Wall Street Journal пишет, что война Израиля и США против Ирана грозит обрушить экономику ОАЭ. Богатые иностранцы начинают покидать местные города.

Ранее военные базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне подверглись ракетным ударам Ирана. Взрывы прогремели также в Иордании и Саудовской Аравии.

В Тегеране официально заявили, что военная база любой страны, выступившей против Ирана, станет законной целью.