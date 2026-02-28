Решение атаковать Иран приняли во время визита Нетаньяху в США

Окончательное решение о нанесении удара по Ирану приняли в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

© Global look

Об этом пишет «12 канал» со ссылкой на источник.

Нетаньяху заявил, что совместная с США операция должна дать иранскому народу возможность «взять судьбу в свои руки».

В обращении к израильтянам он предупредил о «сложных днях» впереди и призвал граждан сохранять стойкость.

Ранее канал передавал, что первый этап ударов Израиля по Ирану займёт четыре дня.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.

Как стало известно Reuters, дату удара по Ирану определили несколько недель назад.

Один из ударов Израиля по Тегерану был нанесён в районе Пастур, где расположена резиденция президента республики, а также здания Высшего совета национальной безопасности.

Также в Иране сообщают о взрывах в Исфахане и провинции Илам.