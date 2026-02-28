Россияне в Израиле штурмуют границы и ждут эвакуации

На фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном десятки российских туристов оказались в ловушке. Воздушное пространство над обеими странами закрыто, из‑за чего авиасообщение практически парализовано. Люди срочно пытаются сдать билеты, перенести вылеты или найти любые альтернативные способы покинуть страну. Ведь ситуация осложняется с каждым часом, передает тг-канал Baza.

Положение многих становится критическим. У некоторых россиян истекает срок действия визы, а выехать легально просто невозможно. Авиакомпании переносят и отменяют рейсы на ближайшие часы и дни. Купить новые билеты практически нереально – они исчезают из продажи за минуты. Организованного турпотока в регион сейчас нет, поездки возможны только в индивидуальном порядке, что усугубляет хаос.

Пассажиры также жалуются, что перевозчики вместо денег за отмененные рейсы предлагают ваучеры, что только усиливает тревогу и финансовую неопределенность. Люди не знают, смогут ли вообще вернуть средства и когда смогут выбраться.

Как ранее заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, ситуация в стране «нервозная», а угроза жизни и здоровью российских граждан — отнюдь не эфемерная. Дипломат назвал возможные маршруты отступления: переход в Египет через границу возле города Эйлат работает круглосуточно. Виза россиянам не требуется, и оттуда можно добраться до Шарм-эш-Шейха или Каира. Несколько десятков человек уже воспользовались этим путем. Вариант с выездом в Иорданию менее надежен. Воздушное пространство королевства тоже закрыто, и улететь оттуда не получится.

Посольство РФ настоятельно рекомендует всем гражданам покинуть Израиль «вплоть до нормализации обстановки» и рассматривает возможность организации эвакуации, если ситуация продолжит ухудшаться . Пока же застрявшие туристы вынуждены выбирать между рискованным сухопутным маршрутом и тревожным ожиданием помощи от властей.