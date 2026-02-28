Стало известно, откуда Трамп наблюдает за ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп следит за ударам американских военных по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первые часы американские и израильские военные нанесли удары по Тегерану и ряду других населенных пунктов республики. КСИР в ответ нанес массированный ракетный удар по Израилю.

«Трамп продолжает следить за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго», — отметили журналисты.

Напомним, что 22 июня 2025 года Белый дом выложил в своем аккаунте в соцсетях фотографии из ситуационной комнаты, на которых Трамп и его команда следили за ходом бомбардировок американскими военными ядерных объектов Ирана.

Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства

На кадрах чиновники сидят у экранов с напряженными лицами, на голове главы США заметна кепка «Сделаем Америку снова великой».