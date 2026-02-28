Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

Сын свергнутого бывшего иранского шаха Реза Пехлеви поддержал военную операцию Израиля и США в Иране, назвав удары по страны «гуманитарной интервенцией». Кадры его обращения публикует «Страна.ua».

«Это гуманитарная интервенция, ее цель — Исламская Республика, ее репрессивный аппарат и ее система убийств, — но не страна и не великий иранский народ», — высказался он.

США и Израиль начали масштабную военную операцию в Израиле этим утром. Как сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке.

«Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность», — также указал он.

Ожидается, что удары будут наноситься по стране несколько дней подряд.