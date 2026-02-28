Президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства Исламской Республики.

Его слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

«Возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед», — заявил американский лидер.

Он призвал членов Корпуса стражей Исламской революции и других силовых структур Ирана сложить оружие. По словам Трампа, сдавшимся предоставят «полный иммунитет».

Хозяин Белого дома также добавил, что в стране будет опасно, поскольку «бомбы будут падать повсюду». Кроме того, Трамп допустил потери среди американских военнослужащих.

Трамп раскрыл цель военной операции в Иране

Ранее президент США опубликовал видеообращение, в котором объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, цель Вашингтона — «защита американского народа». Трамп заявил, что деятельность иранского правительства напрямую угрожает Соединенным Штатам.