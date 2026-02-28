Глава МИД Арагчи сообщил, что Иран не откажется от права обогащать уран

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью NBC News, что страна не откажется от права обогащать уран. "Мы сообщали американской команде [переговорщиков], что готовы на все, чтобы доказать мирный характер нашей ядерной программы", - сказал министр. Он также раскритиковал американо-израильские удары по Исламской Республике на фоне продолжающихся переговоров по ядерной программе. 26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации СМИ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы. Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. Как передал 12-й канал, целью атаки были представители руководства Ирана. США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. "Газета.Ru" следит за развитием событий.