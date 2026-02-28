Эрдоган осудил Иран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары Ирана по странам Персидского залива и заявил о необходимости ускорить дипломатические усилия для возвращения сторон конфликта за стол переговоров. Его слова передает Reuters.

В то же время турецкий лидер заявил, что разочарован военной операцией США и Израиля против Ирана.

«Мы испытываем глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля», — сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция предпримет все необходимые меры для прекращения ударов.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.