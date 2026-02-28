Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Некоторое время назад Вооружённые силы Соединённых Штатов начали крупные боевые операции в Иране», — заявил Трамп в видеообращении в соцсети Truth Social.
По его словам, целью операции является устранение «угрозы» для американского народа от иранского правительства.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
США принимают участие в атаке Израиля на Иран
Al Jazeera передавала, что США участвуют в ракетных ударах Израиля по Ирану.