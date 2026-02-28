Центр Тегерана заволокло дымом после обстрелов. Источники говорят о больших потерях у КСИР
Столб дыма поднимается в центральной части Тегерана после сообщений о прилете ракет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на очевидца.
Находящийся в Тегеране репортер агентства сообщил, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.
Между тем иранское агентство ISNA сообщает о серьезных потерях у КСИР (Корпуса стражей исламской революции).
«К сожалению, после атак противника на некоторые военные центры и позиции страны погибли и получили ранения тысячи военнослужащих Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.
В интервью ISNA информированный источник указал на масштаб ракетных атак.
«Интенсивность и масштаб первоначальных атак, особенно в некоторых чувствительных районах, привели к мученической гибели и ранению значительного числа сотрудников КСИР, многие из которых занимали важные оперативные и специализированные должности и обязанности», — сказал он.
По словам источника, после потерь в некоторых чувствительных оборонительных и наступательных зонах «появились пробелы», требующие времени, перегруппировки и большей координации для компенсации.
США принимают участие в атаке Израиля на Иран
«Окончательные цифры по мученикам и раненым» объявят позднее через официальные органы.
Ранее сообщалось, что США подключились к израильскому нападению на Иран.