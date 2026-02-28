Центр Тегерана заволокло дымом после обстрелов. Источники говорят о больших потерях у КСИР

Столб дыма поднимается в центральной части Тегерана после сообщений о прилете ракет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на очевидца.

© Соцсети

Находящийся в Тегеране репортер агентства сообщил, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.

Между тем иранское агентство ISNA сообщает о серьезных потерях у КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

«К сожалению, после атак противника на некоторые военные центры и позиции страны погибли и получили ранения тысячи военнослужащих Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.

В интервью ISNA информированный источник указал на масштаб ракетных атак.

«Интенсивность и масштаб первоначальных атак, особенно в некоторых чувствительных районах, привели к мученической гибели и ранению значительного числа сотрудников КСИР, многие из которых занимали важные оперативные и специализированные должности и обязанности», — сказал он.

По словам источника, после потерь в некоторых чувствительных оборонительных и наступательных зонах «появились пробелы», требующие времени, перегруппировки и большей координации для компенсации.

США принимают участие в атаке Израиля на Иран

«Окончательные цифры по мученикам и раненым» объявят позднее через официальные органы.

Ранее сообщалось, что США подключились к израильскому нападению на Иран.