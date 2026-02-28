Трамп отчитал директора ФБР за выпитое пиво

Президент США Дональд Трамп отчитал директора ФБР Кэша Пателя за его поведение после победы американской сборной по хоккею на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Директор ФБР стал популярным в сети после публикации его празднования победы США над Канадой. На видео Патель, который является заядлым хоккейным болельщиком, пьет пиво, кричит и стучит по столу, демонстрируя бурный восторг.

«Трамп был разочарован поведением директора ФБР Каша Пателя на зимних Олимпийских играх и выразил свое недовольство в разговоре с ним (...). Трамп, который не употребляет алкоголь, сказал Пателю, что недоволен не только этой сценой, но и использованием правительственного самолета для поездки в Милан», — сообщили собеседники телеканала.

22 февраля сборная США победила Канаду и выиграла золото Олимпиады-2026. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. Американская сборная впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.