Прогремели взрывы в месте проживания верховного лидера Ирана

Израиль нанес вторую серию ударов по Тегерану, взрывы слышны в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на местные СМИ.

«Густой дым поднимается над районом Тегерана, где обычно проживает верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Жители Тегерана также сообщали о дыме, поднимающемся над этим районом, где также расположены президентский дворец и Совет национальной безопасности», — передает газета.

Представитель иранских властей сообщил агентству Reuters, что Хаменеи находится в данный момент не в Тегеране, а в безопасном месте.

Ранее Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в Тегеране прогремело несколько взрывов.