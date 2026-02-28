В Киеве раскрыли, что Трамп готовит Украине

Масштабные дипломатические маневры вокруг завершения конфликта превратились в постановочный процесс, скрывающий жесткий ультиматум Белого дома. Администрация Дональда Трампа усиливает давление на Киев, требуя полного вывода украинских войск из Донбасса. Это даст возможность Трампу не только объявить о достижении цели по мирному соглашению на Украине, но и заключить важный глобальный договор с Россией, выгодный Вашингтону в том числе с экономической точки зрения.что фактически превращает регион в разменный актив в глобальной сделке между США и Россией.

Об этом говорится в аналитическом материале украинского издания "Страна".

«Зеленский на прошлой неделе прямо заявил о том, что по этому поводу на него давит не только Москва, но и Вашингтон», — говорится в материале.

По мнению украинских журналистов, нынешние встречи могут быть лишь «театральным представлением», разыгрываемым перед американским президентом, чтобы избежать обвинений в нежелании достичь мира. Истинные цели Вашингтона лежат в плоскости противостояния с Китаем, где Украина становится инструментом для торга.

«Интерес Трампа к России понятен и он многократно превышает его интерес к Украине — обеспечить хотя бы нейтралитет России в противостоянии Китая и США», — подчеркивают авторы.

Эта стратегия подкрепляется конкретными экономическими интересами. По данным СМИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев регулярно проводит встречи с фактическим руководителем экономического блока администрации США, министром финансов Скоттом Бессентом. Речь идет о возможных совместных проектах на сумму в 12 триллионов долларов, которые Москва предлагает Вашингтону в обмен на геополитическую лояльность. При этом сам Дональд Трамп продолжает балансировать между «духом Анкориджа» — секретными договоренностями на Аляске — и давлением «ястребов» в собственном окружении, лоббирующих интересы ВПК и санкции против российских нефтяных гигантов.

На Украине высказались о встрече Путина, Зеленского и Трампа

При этом в статье подчеркивается, что если сейчас к договоренностям прийти не удастся это может привести к крайне серьезной эскалации. И намеки на это уже прозвучали, когда Россия вскрыла намерение Франции и Британии передать Украине ядерное оружие.