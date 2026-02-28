$77.2791.3

Иран объявил о закрытии воздушного пространства

RT на русскомиещё 6

Воздушное пространство Ирана закрыто, заявил пресс-секретарь Организации гражданской авиации Маджид Ахаван.

Иран объявил о закрытии воздушного пространства
© Global look
«На основании выпущенного уведомления... всё воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления», — приводит сообщение Tasnim.

Ранее сообщалось о взрыве в Тегеране.

В Минобороны заявили, что Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

После этого власти Израиля приняли решение полностью закрыть воздушное пространство страны.