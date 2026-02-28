Иран объявил о закрытии воздушного пространства
Воздушное пространство Ирана закрыто, заявил пресс-секретарь Организации гражданской авиации Маджид Ахаван.
«На основании выпущенного уведомления... всё воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления», — приводит сообщение Tasnim.
Ранее сообщалось о взрыве в Тегеране.
В Минобороны заявили, что Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
После этого власти Израиля приняли решение полностью закрыть воздушное пространство страны.