Иран объявил о закрытии воздушного пространства

Воздушное пространство Ирана закрыто, заявил пресс-секретарь Организации гражданской авиации Маджид Ахаван.

© Global look

«На основании выпущенного уведомления... всё воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления», — приводит сообщение Tasnim.

Ранее сообщалось о взрыве в Тегеране.

В Минобороны заявили, что Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.

После этого власти Израиля приняли решение полностью закрыть воздушное пространство страны.