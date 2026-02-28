Байден недоволен, что во время обращения к нации Трамп не упомянул Путина и Украину

Бывший президент США Джо Байден выразил недовольство тем, что во время выступления в конгрессе 24 февраля действующий глава государства Дональд Трамп говорил почти два часа, но не упомянул об очередной годовщине спецоперации на Украине.

Об этом сообщает The Hill.

«Кстати, вы видели, как Трамп выступал с посланием о положении страны? Он все еще говорит? Я не знаю. Но, друзья, это невероятно. Этот парень говорит почти два часа, но ни разу не упоминает годовщину [СВО] Путина на Украине. Ни разу», — сказал Байден.

После выступления Байдену потребовалась помощь, чтобы спуститься с лестницы. После окончания выступления Байден начал спускаться по лестнице, держась левой рукой за поручень. Правую руку он протянул стоявшему рядом человеку, предположительно помощнику или сотруднику охраны. Тот взял его за руку, приобнял за поясницу и довел до конца лестницы.

На этот раз обошлось без происшествий. Однако за время своего президентства Байден неоднократно спотыкался и падал, из-за чего нередко становился объектом для мемов в соцсетях. Так, еще будучи главой США, он не удержался и споткнулся при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.