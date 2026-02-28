Ким Чен Ын с дочерью и сестрой постреляли из снайперских винтовок

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел стрельбы на полигоне вместе с высшим руководством страны, где лично вручил чиновникам и военным новые снайперские винтовки, выпущенные северокорейскими оборонными предприятиями.

© Российская Газета

Мероприятие стало не только демонстрацией вооружений, но и политическим сигналом - одновременно были раскрыты новые детали усиления позиций его сестры Ким Ё Чжон и появились дополнительные признаки подготовки дочери Ким Чжу Э к роли возможной наследницы. Примечательно, что и дочь, и сестра тоже появились на полигоне и постреляли из винтовок.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 27 февраля Ким Чен Ын встретился с ключевыми партийными руководителями и военными командирами и вручил им "специально подготовленные" подарки - новые снайперские винтовки, разработанные Академией оборонных наук КНДР.

Северокорейский лидер также вручал сертификаты на оружие.

На полигоне было сделано коллективное фото.

Ким Чен Ын подчеркнул, что оружие - это знак его "абсолютного доверия" к руководящим кадрам. Политик выразил надежду, что они будут "ответственно выполнять свои должностные обязанности ради победоносного продвижения" общего дела.

В числе получателей оружия оказались члены Центральной военной комиссии партии, командиры крупных объединений Корейской народной армии, руководители силовых структур, а также ключевые партийные функционеры, включая члена президиума Политбюро Чо Ён Вона, нового организационного секретаря партии Ким Чжэ Рёна и отвечающую за протокол Хён Сон Воль.

Отдельное внимание северокорейские СМИ уделили Ким Чжу Э, которая сопровождала отца на всех этапах церемонии. Были опубликованы кадры, где она помогает передавать сертификаты на оружие, наблюдает за стрельбой через бинокль, находясь рядом с Ким Чен Ыном, а также самостоятельно целится и стреляет из винтовки.

Особенно примечательным стало распространение отдельной фотографии, на которой изображена только Чжу Э - без других представителей руководства, что крайне редко для северокорейской медиапрактики.

По оценке профессора сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжина, демонстрация того, что Чжу Э умеет обращаться с оружием, может указывать на прохождение ею своеобразной "подготовки наследника". Кроме того, ее присутствие на встрече, посвященной сплочению ключевых кадров после IX съезда партии, фактически превратило мероприятие в символическую демонстрацию лояльности не только Ким Чен Ыну, но и его семье.

Примечательно, что лично поучаствовали в стрельбе из снайперских винтовок и другие дамы из окружения Ким Чен Ына. СМИ КНДР распространили фотографии, на которых целятся и стреляют сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон и отвечающая за протокол Хён Сон Вонль.

Эксперты обратили внимание на то, что в ходе мероприятия стало известно и о серьезном кадровом продвижении сестры лидера. ЦТАК впервые назвало Ким Ё Чжон "заведующей административным отделом Центрального комитета партии". Ранее она занимала пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации, выполняя роль основного публичного рупора северокорейского руководства. До уровня заведующей отделом она была повышена во время партийного съезда 23 февраля.

Административный отдел считается ключевым механизмом управления внутри партии: он отвечает за доведение указаний генерального секретаря до всех партийных структур, контроль их исполнения и управление документооборотом. По словам старшего научного сотрудника Института стратегии национальной безопасности Республики Корея Ким Ин Тхэ, специфика работы ведомства предполагает "глубокий практический доступ к генеральному секретарю", поскольку именно через него проходят все распоряжения лидера.

Эксперты полагают, что получение контроля над этим подразделением существенно усиливает влияние Ким Ё Чжон и закрепляет ее роль как одного из центральных координаторов системы власти и внутренней консолидации режима. По оценке Ян Му Чжина, она, вероятно, будет играть "ключевую роль в укреплении внутреннего единства системы".