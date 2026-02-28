Комментарий Илона Маска об Иисусе вызвал реакцию в соцсетях

Краткий комментарий Илона Маска об Иисусе Христе вызвал волну спекуляций в социальных сетях. На днях миллиардер ответил на пост с вопросом, кто будет "проповедовать евангелие Илона Маска", простым заявлением: "Я согласен с учением Иисуса".

Это замечание вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X. Некоторые из них отметили растущую открытость Маска в вопросах веры, в то время как другие истолковали это как возможный сигнал о будущем заявлении или откровении, пишет Daily Mail.

Один пользователь написал: "О нем вот-вот станет известно что-то очень, очень плохое", в то время как другие защищали Маска, отвергая такие заявления как необоснованные.

"Каждый раз, когда кто-то высоко оценивает учение Иисуса о сострадании и истине, циники сразу же начинают предполагать, что это прикрывает какой-то скандал", - прокомментировал еще один пользователь X.

Как напоминает Daily Mail, Маск рассказывал о своем религиозном пути за последние годы. В 2022 году он написал в соцсети X: "Иисус учил любви, доброте и прощению. Раньше я думал, что подставлять другую щеку - это слабость и глупость, но я был глупцом, потому что не ценил эту глубокую мудрость".

В декабре во время выступления в подкасте миллиардер развил эту мысль, заявив, что верит в существование Бога.

“Я верю, что эта вселенная возникла из чего-то другого. У людей разные представления [о Боге]", - объяснил Маск.

Его мать, Мэй Маск, поделилась этим постом и рассказала о религиозной принадлежности семьи.

"Трое моих детей были крещены в методистской церкви. Я преподавала им в епископальной воскресной школе. Я ходила в протестантскую воскресную школу и была замужем за христианским священником. Нас учили любить всех", - написала она.

Путь Маска к вере был долгим и сложным, комментирует Daily Mail. По его словам, он утратил свои религиозные убеждения примерно в возрасте 14 лет после того, как задался вопросом о смысле жизни и Вселенной. В то время он описывал, что чувствовал себя подавленным, неуверенным в цели, и его часто называли атеистом или агностиком.

В 2013 году он сказал актеру Рэйну Уилсону, что, хотя "во Вселенной, безусловно, есть вещи, которых мы не понимаем", он "менее убежден в том, что существует некое сверхсознание, наблюдающее за каждым нашим движением и оценивающее его по каким-то критериям и решающее, отправляемся ли мы в то или иное место, когда мы умираем. Я думаю, что это маловероятно".

К 2022 и 2023 годам Маск стал больше придерживаться христианских принципов, хотя и оставался нерелигиозным, пишет Daily Mail.

"Я бы сказал, что в целом согласен с учением христианства, но я не религиозен", - говорил он. В некоторых случаях он шутил о том, что "не против отправиться в ад", что указывало на отстраненность или отсутствие каких-либо обязательств.

Маск часто подчеркивал этические и нравственные аспекты учения Иисуса, а не религиозные аспекты. В интервью Джордану Питерсу в 2024 году он сказал: "Хотя я и не особенно религиозный человек, я верю, что учение Иисуса хорошо и мудро". Он добавил, что "твердо верит в принципы христианства", такие как "возлюби ближнего своего и подставь другую щеку".

Год спустя Маск размышлял о происхождении Вселенной и концепции Бога.

"Я открыт для идеи Бога… Если вы спросите, откуда взялась Вселенная? Как она была создана? Я полагаю, что существовала бы некая сущность, которую вы могли бы назвать Богом”, - отмечал он.

Миллиардер описал свой подход как "пропорциональный доказательствам": "Я готов верить в вещи, пропорциональные информации, которую я получаю", подчеркивая "физический взгляд на реальность", а не твердую религиозную веру.

Недавний комментарий Маска вновь вызвал дискуссию о меняющихся отношениях миллиардера с верой, отмечает Daily Mail. Хотя он уже давно проявляет любопытство и этическую оценку религиозных учений, его заявления продолжают привлекать внимание сочетанием духовных размышлений и общественной двусмысленности. Пользователи социальных сетей продолжают спорить о том, свидетельствуют ли его высказывания о более глубоком личном откровении или просто отражают его постоянное исследование философских и этических вопросов.