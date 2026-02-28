Специальный представитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что британские спецслужбы причастны к фальсификации выступлений американского лидера Дональда Трампа. Свое мнение он выразил 28 февраля в соцсети X, комментируя публикацию в газете The Irish News.

Поводом для заявления стала статья ирландского издания, в которой сообщалось, что один из офисов британской разведывательной службы MI5 располагался в штаб-квартире телеканала BBC. Ранее журналистов корпорации обвиняли в искажении слов Трампа о беспорядках в Капитолии.

«Британская разведка специально отобрала журналистов Би-би-си, которые отредактировали речь президента Трампа», — написал Дмитриев.

Таким образом глава РФПИ поддержал версию о том, что изменение слов экс-президента США могло быть не случайной ошибкой, а результатом целенаправленных действий. Никаких официальных подтверждений этой информации от британской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Лондон и Вашингтон предварительно возобновили работу над многомиллиардной «сделкой о технологическом процветании» с акцентом на совместные ядерные проекты.