На текущий момент на Украине нет человека, который смог бы взять на себя ответственность за заключение мира с Россией.

К такому выводу пришел глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в интервью телеканалу «Новини.LIVE».

«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир или отказаться от заключения», — отметил он.

Гетманцев также назвал заключение мира юридически сложным вопросом.

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос о восстановлении отношений между Россий и Украиной крайне сложный и болезненный. Для восстановления отношений между русскими и украинцами нужно время.

До этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин выразил мнение, что отношения России с Украиной постепенно выровняются, ведь «время лечит». Он уточнил, что многое будет зависеть от того, кто придет к власти после Зеленского.

