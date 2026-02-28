Полное снятие всех санкций потребовал от США в одной стране

Уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес обратилась к администрации США с призывом полностью отменить санкции против республики. Своё заявление она сделала на встрече с представителями нефтегазового сектора.

Родригес поблагодарила Дональда Трампа за уважение к ней и венесуэльскому правительству, но подчеркнула, что односторонние ограничения наносят ущерб не только государству, но и предпринимателям, учёным и простым рабочим.

Она предложила Вашингтону двустороннюю энергетическую повестку. По её словам, сотрудничество будет основано на взаимном уважении и дипломатическом разрешении разногласий.