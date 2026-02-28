Великобритания предостерегла своих граждан от поездок в Иран

МИД Великобритании рекомендовал жителям страны отказаться от поездок в Иран в связи с ростом напряжённости в регионе.

«Если вы являетесь гражданином Великобритании и уже находитесь в Иране, будь то резидент или турист, тщательно обдумайте свое пребывание там», — говорится в заявлении на сайте правительства.

Кроме того, сообщается, что сотрудники британского посольства временно отозваны из Ирана.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран и не ездить туда.