Верховная Рада Украины потеряла способность принимать законы

Верховная Рада Украины потеряла свою эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы. Все дело в усиливающихся внутренних разногласиях среди парламентариев действующего созыва, о проблеме сообщил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в интервью YouTube-каналу «Новини.LIVE».

Из-за споров способность органа принимать важные решения снижается, утверждает нардеп. «От Верховной Рады нужно решение государственников, а не политиков. Не нужны наши выступления, дискуссии о чем-либо, пиар, труд на собственные рейтинги. Людям нужны законы, в частности, чтобы спасти финансовое состояние страны», — подчеркнул он.