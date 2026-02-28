Рубио запретил дипломатам мешать переговорам с одной страной

Американский государственный секретарь Марко Рубио запретил представляющим США дипломатам высказывания, которые могли бы навредить переговорам с Ираном или помешать заключению ядерной сделки. Такие данные приводит издание Guardian после ознакомления с внутренним меморандумом.

В документе прописано, что главы миссий и посольств должны воздержаться от заявлений на публике, в том числе в социальных сетях, которые способны повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить американские отношения. Предупреждение от госсека Рубио поступило в связи с повышением напряженности в регионе.