Guardian: Рубио ограничил публичные заявления дипломатов США по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном, пишет The Guardian.

«Главы дипломатических миссий и посольства... должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью и активности в социальных сетях, которая может каким-либо образом спровоцировать региональную аудиторию, затронуть чувствительные политические вопросы или осложнить отношения с США», — цитирует издание внутренний меморандум.

В четверг, 26 февраля, делегации США и Ирана провели в Женеве переговоры. На них Тегеран представил проект соглашения по ядерной программе. Высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что встречи прошли позитивно.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорами с Ираном. Он требует от иранской стороны полного отказа от обогащения урана. По его словам, Тегеран не приходит «к правильному решению».

При этом глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди утверждает, что Иран согласился отказаться по требованию США от всех запасов обогащённого урана.

На фоне ситуации на Ближнем Востоке издание Politico пишет, что военные сценарии, рассматриваемые США против Ирана, почти наверняка будут нацелены на иранские ядерные объекты, в качестве цели также рассматривается высшее руководство исламской республики.