СМИ: Зеленский пропустил заседание по судьбе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не присутствовал на заседании Мирного совета Дональда Трампа, где обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Встреча прошла в США с рядом мировых политиков. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру „коммерческой дипломатии“, человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте. Отказавшись появиться на встрече, Зеленский дает понять, что выживание государства нельзя купить или продать, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости.», — сообщает The Hill.

Журналисты подчеркивают, что инициатива Мирного совета Трампа строится вокруг идеи «коммерческой дипломатии» — переговоров, в которых урегулирование конфликта предлагается рассматривать через призму экономических стимулов. Участники встречи, по данным издания, обсуждали возможные схемы участия западного бизнеса в проектах реконструкции, а также роль отдельных государств в будущих гарантиях безопасности. При этом отсутствие украинской делегации, отмечает The Hill, поставило под вопрос реалистичность любых планов.