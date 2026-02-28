Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы рад принять от европейских государств ядерное оружие. Соответствующее высказывание он сделал в интервью телеканалу Sky News.

"Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало", — сказал политик. Он подчеркнул, что одобрил бы получение ядерных боеголовок, "если бы кто-нибудь предложил".

Зачем Украине ядерное оружие Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью "Вестям" заявил, что передача Киеву такого оружия привела бы к входу конфронтации на новый, ядерный уровень. В этой связи Москва требует, чтобы Лондон не допустил появление атомных боеголовок на украинской территории. Как объяснил дипломат, Зеленский хотел бы получить ядерное оружие для укрепления своих позиций на переговорах по урегулированию конфликта: "Зеленскому конкретно сейчас нужен некий перебив такой, то, что англичане называют GameChanger, с тем, чтобы занять более сильную позицию на переговорах". Также, по словам Келина, у Украины есть специалисты, которые способны сами создать ядерное оружие при получении материалов и технологий.

Однако Россия будет следить за тем, чтобы Киев не обладал атомными бомбами.

Ливанский военный эксперт и специалист по стратегическим вопросам Акрам Сариви в разговоре с РИА Новости также отметил, что гипотетическая передача Украине ядерного оружия могла бы привести к катастрофе, которая затронула бы весь мир.

"Провал ставки на крах и сокрушительное поражение России, в противовес ее стойкости и реальному изменению баланса сил, вверг европейцев в состояние безумия", — сказал он.

Сариви добавил, что страны Европы всегда саботируют переговоры по урегулированию украинского конфликта, когда чувствуют себя исключенными из них. Планы Парижа и Лондона также могут быть связаны с желанием любой ценой избежать капитуляции Украины, завил РИА Новости доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана военный эксперт Олег Кузнецов.

По его словам, Киев хочет любой ценой получить передышку на поле боя, в связи с чем он готов использовать даже ядерный шантаж. Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов наоборот считает, что Киеву ядерное оружие нужно прежде всего для того, чтобы шантажировать европейские государства, отказывающиеся финансировать Украину.

"Ему [Зеленскому] нужно сейчас какое-то яркое завершение. Красная кнопка, которой он будет держать не Россию в узде, а европейцев", — сказал депутат "Вестям".

Предупреждение от СВР 24 февраля Служба внешней разведки РФ опубликовала сообщение о том, что Великобритания и Франция из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить Россию хотят передать Киеву ядерное оружие или хотя бы так называемую "грязную бомбу".

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", — писали в ведомстве.

В СВР добавили, что появление у Киева ядерного оружия Лондон и Париж планировали замаскировать под результат разработки самих украинцев. Позже представитель МИД Украины Георгий Тихий в разговоре с агентством Reuters отрицал подобные намерения союзников Киева, назвав их "небылицей".

Зеленский позже на пресс-конференции также заявил, что у Украины нет ядерного оружия, а данные СВР якобы являются "элементом политического давления". 26 февраля Госдума приняла призыв к парламентам Франции, Великобритании, Германии и органы системы ООН с требованием предпринять чрезвычайные меры по предотвращению ядерной катастрофы и провести расследование ситуации.