Мерц передразнил Трампа, рассказывая о телефонном разговоре

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе предвыборного мероприятия в Гессене иронично пересказал свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором сообщил американскому лидеру о сокращении нелегальной миграции в ФРГ на 60%.

Пытаясь передать манеру речи Трампа, Мерц процитировал его на английском: «Я в это не верю». Он пообещал, что в понедельник встретится с президентом США и продемонстрирует ему графики.

Напомним, что Трамп на инаугурации объявил чрезвычайное положение на южной границе и пообещал жёсткие меры против нелегалов.

