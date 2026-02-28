Трамп рассказал о хороших отношениях США и Белоруссии

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о белорусском лидере Александре Лукашенко, заявив о хороших отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

"С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер", - сказал Трамп в ходе общения с жуналистами.

Он подчеркнул, что у Вашингтона и Минска хорошие отношения, а уважение взаимно. В конце января в пресс-службе МИД Белоруссии сообщили, что посол республики в Швейцарии Александр Ганевич поучаствовал в церемонии утверждения Устава "Совета мира", созданного по инициативе президента США.

В министерстве также заявили, что Белоруссия в качестве соучредителя совета "готова играть активную роль в формировании новой архитектуры мировой и региональной безопасности на принципах взаимного уважения и безусловного учета национальных интересов стран-участниц данного объединения".