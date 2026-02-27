Трамп допустил «дружественный захват» Кубы

Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не исключил "дружественного захвата Кубы". Об этом написал в соцсети X телеканал CGTN Europe.

Американский лидер отметил, что власти республики ведут переговоры с Вашингтоном.

"Куба - страна, терпящая неудачу, а госсекретарь [Марко] Рубио работает над решением этой проблемы", - сказал Трамп.

В четверг, 26 февраля, в территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под флагом Соединенных Штатов. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по сотрудникам пограничной службы. В итоге в перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, еще шестеро получили ранения. На борту были обнаружены оружие и взрывчатка.

В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит американским госструктурам. А в российском министерстве иностранных дел произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова.