Клинтон считает, что США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна

США «находится на краю пропасти» из ‑за политизации расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в письме написал бывший президент США Билл Клинтон.

«Демократия требует от каждого играть свою роль, и я надеюсь, что мое присутствие здесь сможет немного отдалить нас от края и вернуть в состояние страны, где мы можем цивилизованно не соглашаться друг с другом», — говорится в опубликованных показаниях Клинтона перед законодателями.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Конгресс должен действовать так, чтобы укреплять доверие к системе правосудия, а не подрывать его.

Заказ серной кислоты обнаружили в документах по делу Эпштейна

В документе экс-президент отдельно отметил, что, по его мнению, США должны оставаться страной, где поиск правды и справедливости важнее желания политиков заработать очки на резонансной теме и превратить разбирательство в публичное шоу. Клинтон готов сотрудничать с законодателями в рамках установленных процедур, но ожидает от них соблюдения принципов беспристрастности и уважения к закону. Он также обратил внимание на формат слушаний: выездное заседание в театре может, по его словам, усилить восприятие процесса как политического спектакля, если конгрессмены будут делать акцент не на фактах, а на публичном эффекте.

Расследование по делу Джеффри Эпштейна обострилось после того, как генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 политиков и публичных персон, чьи имена фигурируют в материалах дела, включая Билла и Хилари Клинтон, Барака Обаму, Джо Байдена и других. Минюст ранее раскрыл около трех миллионов документов по этому делу, подчеркивая, что данные не редактировались из политических соображений, однако публикации уже вызывали споры из ‑за ошибок и утечек данных жертв.