Премьер-министра Армении Никола Пашиняна выгнали из овощного магазина во время его предвыборной поездки по Араратской и Армавирской области.

В городе Арташате Пашинян «на камеру» решил зайти в магазин и пообщаться с народом. Однако получился казус. Из-за прилавка вышел молодой человек, который довольно резко перекрыл вход премьер-министру и сказал: «Выйди», после чего попытался закрыть дверь. Пашинян продолжал улыбаться, но ситуация получилась «не предвыборная».

Эксперты опасаются, что теперь владельца магазина замучают проверками, а то и вовсе попытаются закрыть магазин.