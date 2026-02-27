Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 февраля, сообщил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

— Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом (России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным. Я бы хотел видеть завершение этой войны, — высказался американский лидер.

Трамп добавил, что добивается скорейшего преодоления конфликта на Украине, но при этом не пояснил, имеет ли он в виду новый контакт с российским лидером, передает ТАСС.

В тот же день глава Белого дома рассказал, что Вашингтон хочет отменить санкции в отношении России после урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что хотел бы быстрого урегулирования украинского кризиса.

26 февраля в СМИ появилась информация о том, что в последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился в течение месяца. При этом, по данным журналистов, между Москвой и Киевом сохраняются значительные разногласия, особенно по вопросу территорий.