Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях против РФ

Соединенные Штаты хотят отмены санкций в отношении России при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал американский лидер, комментируя просьбу уточнить, стремится ли он к отмене рестрикций против Москвы и расширению торгово-экономических связей России и США.

При этом Трамп заверил, что стремится к скорейшему преодолению конфликта на Украине.