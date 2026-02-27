Трамвай в Милане сошел с путей и протаранил дом, один человек погиб

Авария с участием трамвая произошла в Милане. В результате один человек погиб, еще как минимум 20 получили травмы. Несколько человек оказались под вагонами. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия пока устанавливаются. Не исключается, что трамвай мог резко затормозить из-за людей, переходивших пути, после чего сошел с рельсов и врезался в здание. На месте работают спасательные службы и бригады скорой помощи. Об этом сообщает издание La Repubblica.

До этого четыре человека пострадали в Краснодаре в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковой машиной. Иномарка не пропустила машину скорой помощи, и та врезалась в опору линии электропередачи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Московской области семь человек госпитализированы после ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. «По оперативным данным, в ДТП пострадали восемь человек, из них семь госпитализированы в стационары для оказания необходимой медицинской помощи. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья. Там добавили, что еще шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший отказался от госпитализации. Утром 27 февраля в единую службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о лобовом столкновении грузового автомобиля с маршрутным автобусом, следовавшим по маршруту Михнево Малино.