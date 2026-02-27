Евросоюз отказал Зеленскому в одной просьбе

Евросоюз отказал Владимиру Зеленскому в просьбе возвращать обратно украинских мужчин. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что ранее Зеленский призвал страны Евросоюза возвращать обратно тех украинцев, которые уехали от мобилизации. Эта просьба была отклонена — как пояснили в Еврокомиссии, украинские мужчины имеют такое же право на защиту, как женщины и дети.

Какой комментарий дал на это Зеленский, пока не уточняется.

Ранее Зеленский предположил, когда может наступить завершение конфликта — по его мнению, реальный шанс на это есть до выборов в Конгресс США.