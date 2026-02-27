Бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья заявил, что Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией без помощи от стран Запада. Об этом сообщает YouTube-канал «El Canal del Coronel».

По мнению Соррильи, без помощи от союзников Украина сможет сопротивляться всего 12 недель, после чего власть в стране падет. Он подчеркнул, что любые действия ВСУ стали возможны только благодаря деньгам и оружию от стран Запада.

При этом Соррилья также считает, что заявленные цели конфликта так и не достигнуты, а число его жертв только растет.

