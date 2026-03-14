Африка разрывается на части, формируя новый океан

За этим долгим геологическим процессом ученые наблюдают десятилетиями. Речь идет о формировании будущего океанического бассейна — событии, сопоставимом по масштабу с теми тектоническими преобразованиями, которые когда-то создали Атлантический океан. Разница лишь в том, что сейчас мы наблюдаем начальную фазу этого процесса.

Континенты выглядят неподвижными только на человеческом временном масштабе. В действительности они находятся в непрерывном движении. Восточная Африка сегодня — одно из немногих мест на планете, где этот процесс можно наблюдать практически в реальном времени.

Где именно трещит континент?

Речь идет о Восточноафриканской рифтовой системе — гигантской зоне разломов, протянувшейся более чем на 3000 километров от региона Афар в Эфиопии через Кению, Танзанию и далее на юг. Это один из крупнейших континентальных рифтов на Земле.

В геологическом смысле рифт — это зона, где литосфера растягивается. Когда тектонические плиты расходятся, кора истончается, проседает и разрушается системой параллельных разломов. В таких условиях формируются протяженные впадины, вулканические поля и озерные бассейны. Именно поэтому в Восточной Африке сосредоточены крупнейшие пресноводные озера континента — Танганьика, Малави, Виктория.

Разлом проходит по границе двух тектонических блоков: Нубийской плиты (основная часть Африки) и Сомалийской плиты (восточная часть континента). Эти блоки расходятся со скоростью несколько миллиметров в год. По человеческим меркам это незаметно, но в геологическом масштабе — это внушительный процесс.

Что происходит под поверхностью?

Растяжение коры — следствие глубинной динамики мантии. Под Восточной Африкой зафиксирована зона повышенной температуры — так называемая мантийная суперплюма. Это гигантский восходящий поток горячего вещества из глубин Земли. Он нагревает и ослабляет литосферу, делая ее более подверженной разрыву.

Когда кора истончается, давление на нее снижается, и магма получает возможность подниматься к поверхности. Отсюда — высокая вулканическая активность региона. Вулкан Эрта-Але в Эфиопии, например, является одним из немногих вулканов мира с устойчивым лавовым озером.

В районе Афар формируется особенно важная зона — Афарский тройной узел. Здесь сходятся три рифтовые системы: Восточноафриканская, разлом Красного моря и разлом Аденского залива. Именно в таких тройных узлах часто начинается переход от континентального рифта к формированию океанической коры.

Когда появится океан?

Процесс разделения континента уже начался, но до полноценного океана — миллионы лет. Чтобы образовался морской бассейн, континентальная кора должна разорваться полностью, а между расходящимися плитами должна начать формироваться океаническая кора. После этого в образовавшуюся впадину проникнет вода — как это произошло в случае Красного моря.

Красное море — пример рифта, который уже перешел в стадию океанического распространения дна. Африка и Аравийский полуостров продолжают расходиться, и в зоне разлома формируется новая океаническая кора. Восточная Африка находится на более ранней стадии того же процесса.

Скорость расхождения плит в миллиметрах в год означает, что за тысячу лет смещение составит всего несколько метров. По современным моделям, если динамика сохранится, через десятки миллионов лет восточная часть Африки — включая Сомали и прилегающие территории — может отделиться от остального континента. На ее месте возникнет новый океанический бассейн.

«Ускорение» процесса

Иногда процесс становится видимым. В 2005 году в Эфиопии произошел крупный разлом протяженностью около 60 километров, связанный с магматическим внедрением в кору. Как сообщало Европейское космическое агентство, поверхность буквально разошлась, образовав серию трещин. Это был уникальный случай, когда континентальный рифт продемонстрировал свою активность в масштабах человеческого наблюдения.

Отдельные исследования также предполагают, что климатические изменения могут косвенно влиять на динамику региона. Снижение уровня воды в крупных озерах уменьшает нагрузку на кору, что теоретически способно облегчить ее растяжение. Однако этот фактор рассматривается как вспомогательный, а не определяющий.

Что это меняет для региона?

Хотя появление океана — вопрос далпкого будущего, рифт уже влияет на регион. Восточная Африка остаптся зоной повышенной сейсмической активности. Вулканизм формирует уникальные экосистемы и влияет на гидрологию. Для нынешних поколений ключевой опасностью остаются землетрясения и вулканическая активность.

История Земли — это история постоянных преобразований. Континенты собираются в суперконтиненты и распадаются вновь. Пангея, существовавшая около 300 миллионов лет назад, распалась и дала начало современным материкам. То, что происходит сегодня в Восточной Африке, — продолжение этого цикла.

Поэтому Африка не разрушается в привычном понимании этого слова — она проходит через фазу тектонической эволюции. Подъем мантии, растяжение коры и постепенное формирование новой границы плит — это естественные процессы планетарной динамики. Если через десятки миллионов лет на карте появится новый океан, он станет очередным этапом той же геологической истории, которая когда-то разделила Африку и Южную Америку.

