Еврокомиссия задумала обойти вето Венгрии на кредит Украине

Еврокомиссия планирует использовать юридическую лазейку для обхода вето Венгрии на предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Financial Times (FT).

«Брюссель сейчас рассматривает возможный обходной путь. По словам трех источников, знакомых с процессом, юридические службы Комиссии проверяют, есть ли основания для предоставления кредита без участия Венгрии», — пишет издание.

Собеседники FT отметили, что ранее венгерский премьер Виктор Орбан согласился на предоставление кредита только 24 государствами Евросоюза в рамках договора об «углубленном сотрудничестве». Согласно этому договору, европейские страны, не подписавшие его, «не должны препятствовать его осуществлению участвующими государствами-членами».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».