Пока вы не уснули: красная линия Зеленского и задержание мэра российского города

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский назвал красную линию в переговорах с Путиным

© CLEMENS BILANEPATACC

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но отказался уступать территории.

Он заверил, что якобы делает все для достижения мира, однако территориальные уступки для него неприемлемы.

Читать новость полностью

Задержан глава Бодайбо Алексей Ботвин

© Соцсети

Задержан глава города Бодайбо Иркутской области Алексей Ботвин, где в конце января произошла крупная коммунальная авария.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Читать новость полностью

Стало известно о попытках стран ЕС помешать полету самолета Дмитриева

© Boris RoesslerdpaTACC

Страны ЕС, в том числе Германия и Финляндия, пытались чинить препятствия пролету борта спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Россию после переговоров в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника, «европейские коллеги» пытались препятствовать возвращению Дмитриева в Россию через немецкое и финское воздушное пространство. Это может быть связано с документами пилотов и с тем, что этот самолет спецпредставителя российского лидера еще не появлялся в Европе.

Читать новость полностью

Россияне жалуются на массовые блокировки Госуслуг

В ряде регионов России пользователи сообщают о временной блокировке аккаунтов на портале «Госуслуги». Ограничения действуют 72 часа. Сбои проявляются по-разному: у одних проблемы возникают при входе в личный кабинет налогоплательщика, у других — при оплате услуг ЖКХ или передаче показаний счетчиков.

О массовых жалобах сообщила радиостанция «Коммерсант ФМ». Пользователи видят системное уведомление: «Часть функционала ограничена на 72 часа для вашей безопасности».

Читать новость полностью

В офисе Зеленского оценили переговоры с Россией

© Екатерина ЧесноковаPOOLТАСС

Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица назвал содержательными мирные переговоры в Абу-Даби и Женеве, отметив, что удалось договориться о терминологии. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что в Абу-Даби и в Женеве прошли переговоры с участием России, Украины и США. После встречи в Абу-Даби спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время. В свою очередь переговоры в Женеве российская стороны оценила как «тяжелые, но деловые», а украинская отметила, что на них был достигнут определенный прогресс.

Читать новость полностью

Раскрыты детали поиска похищенной в Смоленске девочки

В Смоленске правоохранители проверили каждую квартиру в доме, где обнаружили похищенного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседей.

По их словам, проверка шла всю ночь — правоохранители заходили во все квартиры, открывали двери и даже осматривали лоджии. Помещения, куда не удалось попасть, были опечатаны.

Читать новость полностью

Назван вероятный преемник Трампа

© Kenny HolstonZumaTACC

У детей действующего американского лидера Дональда Трампа есть политические амбиции, и в будущем они могут претендовать на высшие государственные посты. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, семья Трампов рассматривает 19-летнего Бэррона, сына Дональда и Мелании, как одного из наследников династии, у которого могут появиться президентские амбиции. Старшие дети — Дональд-младший и Иванка — уже активно вовлечены в политику. Эксперт считает, что представители семьи продолжат влиять на политическую жизнь США и после ухода их отца с поста главы государства.

Читать новость полностью

Две ракеты попытались атаковать Чувашию

Две ракеты попытались атаковать Чувашию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Согласно сведениям, поступившим от оперативных служб, одна из ракет была ликвидирована, а вторая сменила курс. Последний снаряд был замечен очевидцами службы ГИБДД.

Читать новость полностью

Эпштейн обсуждал причины гибели на Манхэттене "Русской Рапунцель"

В переписке Джеффри Эпштейна всплывает имя 20-летней модели Русланы Коршуновой, известной как "Русская Рапунцель", и ставятся под сомнение обстоятельства ее кончины. Финансист, имеющий за плечами криминальное прошлое, полагал, что к трагедии причастны люди из близкого окружения девушки, в частности, ее возлюбленные.

Эти сведения стали достоянием общественности благодаря анализу документов, проведенному РИА Новости. Руслана Коршунова, чья карьера достигла пика в 2008 году, участвуя в кампаниях известных брендов, получила свое прозвище благодаря длинным волосам.

Читать новость полностью

Иран вернул в строй угрожающий кораблям США российский «Палтус»

Военно-морские силы (ВМС) Ирана вернули в строй одну из дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус», которые считают основной угрозой для кораблей ВМС США. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Авторы сообщения обратили внимание на снимок иранской военно-морской базы в городе Бендер-Аббас. На нем видна построенная в России подлодка, которая стоит у причала, а не в доке.

Читать новость полностью