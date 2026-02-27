Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером оценил планы президента Франции Эммануэля Макрона по размещению французского ядерного оружия в европейских странах.

Ранее издание Politico сообщило о планах Макрона усилить ядерный щит Европы на фоне опасений из-за нестабильности поддержки со стороны США. Отмечалось, что президент Франции планирует в ближайшие месяцы определить, как страна может использовать свой ядерный арсенал для более широкой защиты Европы.

Пока на территории Европы расположены американские военные базы, размещение там французского ядерного оружия будет невозможно. Макрон может хотеть этого, в Брюсселе могут аплодировать его устремлениям, но все это никак не меняет реалии. Европейские страны давно оккупированы Соединенными Штатами, поэтому они будут делать то, что им говорят из Вашингтона. В особенности это касается размещения ядерного оружия. С точки зрения американской администрации, подобное просто недопустимо. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

В случае принятия решения о размещении французского ядерного оружия европейские страны попадут под давление со стороны президента США Дональда Трампа, добавил специалист.

«Там будет все – и звонки, и отправка делегаций, и угрозы по введению новых пошлин. Сейчас «арсенал» Трампа хоть и ограничен Верховным судом США, но он у него все же есть. Тем более здесь речь идет о консолидированном мнении – не только представителей команды Трампа, но и американского deep state [«глубинного государства»]», - отметил политолог.

Мухин также отметил, что планы Макрона противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Или этот договор теперь тоже не работает?» - задался вопросом эксперт.

Вместе с тем эксперт оценил заявление авторов материала Politico о том, что власти ряда европейских стран, в особенности правительства Германии и Польши, все чаще видят в Париже гаранта стабильности, учитывая, что у Франции самый мощный ядерный арсенал во всей Западной Европе. Специалист усомнился в том, что европейские страны могут занять консолидированную позицию по размещению французского ядерного оружия.

Раскрыт последний шанс Макрона накрыть Европу «ядерным зонтиком»

«Здесь господа журналисты просто написали чушь, ведь ФРГ находится в состоянии глобального конфликта с Францией за влияние на европейском континенте. Поэтому уж в Берлине точно не видят в Париже какого-то гаранта. Напомню, что европейцы объединились только по одному вопросу - против России. По остальным же вопросам они находятся в состоянии острых противоречий. И я сомневаюсь, что это изменится в ближайшие сто лет», - заключил Мухин.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна может разместить у себя ядерное оружие в случае военного конфликта.